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عاجل.. توقعات باستمرار هطول أمطار على الرياض حتى هذا الموعد من أيام العيد

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
أمطار
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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن هطول الأمطار على الرياض مستمر، بحسب توقعات المركز الوطني.

أمطار على الرياض:

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وأوضح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى صباح غد الخميس.

أمطار غزيرة وجريان للسيول:


وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض ،الشرقية، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.

حركة الرياح:


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
كما يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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