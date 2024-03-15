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الدفاع المدني يدعو سكان الرياض إلى توخي الحيطة والحذر.. ما الأمر؟

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.اضافة اعلان


توقعات بهطول أمطار على أجزاء من الرياض

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن التحذيرات تأتي بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار - بمشيئة الله تعالى - من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات "الدرعية والمزاحمية، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وثادق، ومرات، و ضرماء، والغاط، والزلفي، وشقراء، وحريملاء، ورماح".
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ونبه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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