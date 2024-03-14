4 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم ومكة تسجل 40 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
في مكة المكرمة و36 في جدة، وأقلها 9 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في المدينة وشرورة والقنفذة وبيشة، و34 درجة في وادي الدواسر، و33 في جازان والدوادمي، و32 في الرياض والخرج وحفر الباطن.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 9، والسودة 10، وطريف وعرعر 12، وتبوك 13، والصمان وسكاكا وأبها والدمام 14 درجة مئوية.