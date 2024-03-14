4 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم ومكة تسجل 40 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 في مكة المكرمة و36 في جدة، وأقلها 9 درجات في القريات شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في المدينة وشرورة والقنفذة وبيشة، و34 درجة في وادي الدواسر، و33 في جازان والدوادمي، و32 في الرياض والخرج وحفر الباطن.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:القريات 9، والسودة 10، وطريف وعرعر 12، وتبوك 13، والصمان وسكاكا وأبها والدمام 14 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.