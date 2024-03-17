الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

7 رمضان.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم ومكة تُسجل 38 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة وشرورة و37 في وادي الدواسر، وأقلها 10 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في جدة والقنفذة، و35 في ينبع وبيشة، و32 في المدينة، و30 درجة في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 10، والقريات 11، وعرعر وتبوك 12، وسكاكا 13، وحائل 14 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من "التأمينات" لمن تم استبعاده من العمل

مشهد مذهل لحبات برد تحطم سيارة مواطن

عاجل.. منها الرياض ومكة..توقعات بازدياد التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة على هذه المناطق

الأحد 7 رمضان.. أهالي هذه المنطقة أول من يتناولون طعام الإفطار

الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار في المركز الإسلامي بنيبال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - الشتاء 2:51 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

أجواء باردة.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء 1:11 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

أقلها 3 وأعلاها 33.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:56 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم.. 31 بمكة و6 في طريف

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 2:44 م الأحد، 25 فبراير 2024

أعلاها 36 وأقلها 7.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم