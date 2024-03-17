7 رمضان.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم ومكة تُسجل 38 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38
في مكة المكرمة وشرورة و37 في وادي الدواسر، وأقلها 10 درجات في طريف شمال
المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في جدة والقنفذة، و35 في ينبع وبيشة، و32 في المدينة، و30 درجة في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والسودة 10، والقريات 11، وعرعر وتبوك 12، وسكاكا 13، وحائل 14 درجة مئوية.