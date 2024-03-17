7 رمضان.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم ومكة تُسجل 38 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة وشرورة و37 في وادي الدواسر، وأقلها 10 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في جدة والقنفذة، و35 في ينبع وبيشة، و32 في المدينة، و30 درجة في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف والسودة 10، والقريات 11، وعرعر وتبوك 12، وسكاكا 13، وحائل 14 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.