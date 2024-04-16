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عاجل.. توضيح مهم من التأمينات.. هل يتم تعديل موعد صرف المعاش لهذا الشهر؟

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لن يتم تغيير موعد الصرف لمعاش أبريل لمتقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد المدني والعسكري حيث سيصرف في موعده المحدد مسبقا في اليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل.اضافة اعلان

صرف معاش التقاعد لشهر أبريل

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه  :"السلام عليكم.. المتقاعد هل سيحصل على راتبه مقدماً من أجل توحيد الصرف؟".
وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله لن يتم تغيير موعد الصرف لمعاش ابريل لمتقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد المدني والعسكري حيث سيصرف في موعده المحدد مسبقا في اليوم الخامس والعشرون من شهر أبريل. أما بالنسبة لمعاش شهر مايو 2024 فسيصرف في الأول من شهر مايو، ويستمر الصرف بعد ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي".

التأمينات وفرع الأخطار المهنية

كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن فرع الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع المشتركين في نظام التأمينات.
وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس: "يطبق فرع الأخطار المهنية إلزاميا على الجميع دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن".

صرف تعويض الدفعة الواحدة


وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة (للرجل/ المرأة)  قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز إلا في حال استيفاء أحد شروط الاستحقاق.
وقالت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة، دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:
- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

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