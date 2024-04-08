التأمينات الاجتماعية توضح مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من 2024

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتفصيل مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2024 بعد قرار توحيد موعد صرف معاشات التقاعد لكافة العملاء، وصرفها مقدماً بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو القادم.
مواعيد صرف المعاشات لنهاية العاموتفاعلت التأمينات الاجتماعية مع تساؤلات واستفسارات بشأن مواعيد صرف المعاشات لما تبقي من العام الجاري 2024م.
وقالت التأمينات: "إنه سيتم صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء من متقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في اليوم
الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من مايو 2024م ويمكن الاطلاع على جدول مواعيد صرف المعاشات لعام 2024م كالتالي:
أبريل : الاثنين 1 أبريل : نظام التأمينات الاجتماعية
الخميس 25 : نظام التقاعد المدني والعسكري
مايو : الأربعاء 1 مايو : كلا النظامين
يونيو : السبت 1 يونيو : كلا النظامين
يوليو : الاثنين 1 يوليو : كلا النظامين
أغسطس : الخميس 1 أغسطس : كلا النظامين
سبتمبر : الأحد 1 سبتمبر : كلا النظامين
أكتوبر : الثلاثاء 1 أكتوبر : كلا النظامين
نوفمبر : الجمعة 1 نوفمبر : كلا النظامين
ديسمبر : الأحد 1 ديسمبر : كلا النظامين
وأضافت التأمينات "مع مراعاة أنة إذا وافق يوم الصرف إجازة رسميه فإنه يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة".