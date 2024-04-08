التأمينات الاجتماعية توضح مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من 2024

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتفصيل مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2024 بعد قرار توحيد موعد صرف معاشات التقاعد لكافة العملاء، وصرفها مقدماً بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو القادم.



مواعيد صرف المعاشات لنهاية العام



وتفاعلت التأمينات الاجتماعية مع تساؤلات واستفسارات بشأن مواعيد صرف المعاشات لما تبقي من العام الجاري 2024م.وقالت التأمينات: "إنه سيتم صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء من متقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في اليومالأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من مايو 2024م ويمكن الاطلاع على جدول مواعيد صرف المعاشات لعام 2024م كالتالي:أبريل : الاثنين 1 أبريل : نظام التأمينات الاجتماعيةالخميس 25 : نظام التقاعد المدني والعسكريمايو : الأربعاء 1 مايو : كلا النظامينيونيو : السبت 1 يونيو : كلا النظامينيوليو : الاثنين 1 يوليو : كلا النظامينأغسطس : الخميس 1 أغسطس : كلا النظامينسبتمبر : الأحد 1 سبتمبر : كلا النظامينأكتوبر : الثلاثاء 1 أكتوبر : كلا النظاميننوفمبر : الجمعة 1 نوفمبر : كلا النظامينديسمبر : الأحد 1 ديسمبر : كلا النظامينوأضافت التأمينات "مع مراعاة أنة إذا وافق يوم الصرف إجازة رسميه فإنه يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة".