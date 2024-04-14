توضيح مهم لـ"التأمينات" بشأن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند

أ أ

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا، بشأن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند.





مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند



مدة الاستفادة من تعويض ساند



شروط ضرف تعويض ساند



مدة تعويض ساند

