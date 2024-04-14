توضيح مهم لـ"التأمينات" بشأن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند

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أصدرت
المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا، بشأن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في
برنامج ساند.
مدد
الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساندوأوضحت
أن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، تأتي على النحو التالي:
1- يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.
3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.
4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
مدة الاستفادة من تعويض ساندوأضافت
التأمينات الاجتماعية أنه يجب تكون مدة الاستفادة من التعويض 12 شهرًا، سواء كانت
متصلة أو منفصلة في كل مرة من مرات الاستحقاق، وذلك خلال مدة محددة تنتهي بعد مرور
24 شهرًا من تاريخ أول صرف.
وأشارت إلى أنه عند إيقاف الصرف قبل إتمام صرف التعويض كاملًا يمكن استئناف الصرف بعد انتهاء سبب التعليق خلال مدة 24 شهرًا من تاريخ أول صرف.
شروط
ضرف تعويض ساندوأوضحت
التأمينات الاجتماعية أنه يلزم توافر جميع شروط الصرف، وهي كالآتي:
1 - أن يكون من أبناء المملكة.
2 - أن يكون قادرًا على العمل.
3 - ألا يكون قد بلغ سن الستين.
4 - البحث بنشاط وجدية عن العمل.
5 - ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
6 - توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
7 - ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
8 - الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
9 - ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إلية.
10 - التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.
11 - التسجيل في الوزارة "من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل".
مدة
تعويض ساندوتعويض
ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، وحددت التأمينات أسباب الاستبعاد
المؤهلة لصرف تعويض ساند، ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية استحقاق ساند عبر هذا الرابط
(اضغط هنا).
ويتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي، وتكون مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
ويستحق المستفيد تعويض ساند اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتم التسجيل لدى الوزارة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية خلال ثلاثة أشهر من ترك العمل.