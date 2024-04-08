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لكافة العملاء..

عاجل.. بشرى للمتقاعدين.. صرف معاشات التقاعد مقدماً بداية كل شهر اعتباراً من 1 مايو

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
التأمينات الاجتماعية
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو 2024م.

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موعد صرف معاشات التقاعد لكافة العملاء:

وبينت المؤسسة أن هذا الاجراء يأتي حرصاً منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

كما يأتي تماشياً مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من التاريخ المشار إليه.

وسيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وأضافت المؤسسة أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفاً مقدماً لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.

وأكدت أنه حرصاً من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر أبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتباراً من 1 مايو 2024م

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