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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس هذه الإدارات اليوم

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية
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أعلن عدد من إدارات التعليم تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة (مدرستي) اليوم الثلاثاء، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس. اضافة اعلان

تعليم الشرقية

وقالت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الثلاثاء 1445/10/7هـ الموافق 2024/4/16م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".


تعليم القصيم

كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن تعليق الدارسة بسبب الحالة الجوية.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم".

تعليم الأحساء

وأفادت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها بسبب الحالة المطرية التي تتعرض لها المحافظة اليوم.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بالحالة المطرية على محافظة الأحساء وحرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي)  ومنصة (روضتي) ليوم غدٍ الثلاثاء  الموافق 7 / 10 / 1445  بجميع مدارس تعليم الأحساء والهجر التابعة لها".

التدريب التقني بالرياض

وقالت كلية التدريب التقني بالرياض، إنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية..  فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 7 من شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية:
الزلفي ووادي الدواسر والمجمعة وعفيف والدوادمي وشقراء والقويعية والسليل وحوطة سدير والأرطاوية".

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