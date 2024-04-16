عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس هذه الإدارات اليوم

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أعلن عدد من إدارات التعليم تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة (مدرستي) اليوم الثلاثاء، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.





تعليم الشرقية



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الثلاثاء 1445/10/7هـ الموافق 2024/4/16م بجميع مدارس المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/5me0qu7nwo April 15, 2024

تعليم القصيم







بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر دراسة عن بُعد |بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة #تعليم_القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب… pic.twitter.com/eJyREU2vDu April 15, 2024

تعليم الأحساء



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بالحالة المطرية على محافظة الأحساء وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ومنصة ( روضتي ) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 / 10 / 1445 بجميع مدارس ⁧ #تعليم_الأحساء ⁩ والهجر التابعة لها . April 15, 2024

التدريب التقني بالرياض







فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 7 شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية:

#الزلفي و #وادي_الدواسر و #المجمعة… pic.twitter.com/stJI1kUcQo بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية..فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 7 شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية: April 15, 2024

وقالت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الثلاثاء 1445/10/7هـ الموافق 2024/4/16م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن تعليق الدارسة بسبب الحالة الجوية.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم".وأفادت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها بسبب الحالة المطرية التي تتعرض لها المحافظة اليوم.وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بالحالة المطرية على محافظة الأحساء وحرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ومنصة (روضتي) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 / 10 / 1445 بجميع مدارس تعليم الأحساء والهجر التابعة لها".وقالت كلية التدريب التقني بالرياض، إنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية.. فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 7 من شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية:الزلفي ووادي الدواسر والمجمعة وعفيف والدوادمي وشقراء والقويعية والسليل وحوطة سدير والأرطاوية".