عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس هذه الإدارات اليوم

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أعلن عدد من إدارات التعليم تعليق الدراسة في المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة (مدرستي) اليوم الثلاثاء، على خلفية تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.
تعليم الشرقيةوقالت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم الثلاثاء 1445/10/7هـ الموافق 2024/4/16م بجميع مدارس المنطقة الشرقية".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المنطقة الشرقية وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ليوم غدٍ الثلاثاء 1445/10/7هـ الموافق 2024/4/16م بجميع مدارس المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/5me0qu7nwo— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) April 15, 2024
تعليم القصيمكما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم عن تعليق الدارسة بسبب الحالة الجوية.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة تعليم القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم".
دراسة عن بُعد |— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) April 15, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة #تعليم_القصيم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب… pic.twitter.com/eJyREU2vDu
تعليم الأحساءوأفادت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، بتعليق الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لها بسبب الحالة المطرية التي تتعرض لها المحافظة اليوم.
وقالت: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بالحالة المطرية على محافظة الأحساء وحرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ومنصة (روضتي) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 / 10 / 1445 بجميع مدارس تعليم الأحساء والهجر التابعة لها".
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بالحالة المطرية على محافظة الأحساء وحرصاً منا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة (عن بعد) عبر منصة (مدرستي) ومنصة ( روضتي ) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 / 10 / 1445 بجميع مدارس #تعليم_الأحساء والهجر التابعة لها .— إدارة تعليم الأحساء (@MOE_EEH) April 15, 2024
التدريب التقني بالرياضوقالت كلية التدريب التقني بالرياض، إنه "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية.. فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم الثلاثاء 7 من شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية:
الزلفي ووادي الدواسر والمجمعة وعفيف والدوادمي وشقراء والقويعية والسليل وحوطة سدير والأرطاوية".
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية..— التدريب التقني بمنطقة الرياض (@Tvtc_riyadhgdt) April 15, 2024
فقد تقرر أن يكون التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 7 شوال 1445هـ في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المحافظات التالية:
#الزلفي و #وادي_الدواسر و #المجمعة… pic.twitter.com/stJI1kUcQo