عاجل.. بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا

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أعلنت سفارة تركيا في الرياض، بدء تطبيق قرار إعفاء حاملي الجواز السفر العادي من المواطنين القادمين إلى تركيا بغرض السياحة لمدة 90 يوماً في كل 180 يوماً. اضافة اعلان





إعفاء السعوديين من تأشيرة السفر لتركيا



إعفاء مواطني المملكة من التاشيرة



إعفاء من التأشيرة



ويتيح الإعفاء لمواطني هذه الدول إمكانية زيارة تركيا للغرض السياحي دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل فترة 180 يوماً.وفي وقت سابق، أعلنت تركيا، رسمياً، إعفاء مواطني 6 دول من التأشيرة للقادمين للسياحة، بينها 3 دول خليجية، منها السعودية.ووفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية التركية اليوم (السبت)، فقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (الجمعة)، قراراً بمنح مواطني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان الذين يحملون جوازات سفر عادية، إعفاء من التأشيرة للقادمين للسياحة لمدة 180 يومًا، حيث يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.ومؤخرًا، وقّع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري نيابة عن وزير الخارجية، اتفاقية مشتركة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان ممثلاً عنها نائب وزير الخارجية عليبك باقايفب بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة.وحسب بيان وزارة الخارجية عبر منصة "إكس"، فإن الاتفاقية خاصة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة.حضر توقيع الاتفاقية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بييرك آرين.