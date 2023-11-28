أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

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بلغ عدد الشقق السكنية التي تم بيعها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر 9082 شقة سكنية وبمتوسط 29 شقة يتم بيعها يوميًا، حوالي ثلاثة أرباعها تم في منطقتي مكة المكرمة والرياض. اضافة اعلان





مكة والرياض تتصدران الشقق المباعة



القيمة الإجمالية للشقق السكنية المباعة



اختلاف تفضيلات السكن بين المناطق



أقل النسب في الحدود الشمالية



حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة الصفقات العقارية للشقق السكنية، وبلغ عدد الشقق التي تم بيعها بمكة 3972 شقة بنسبة 43.7% من الصفقات بالمملكة، في حين بلغ عدد الشقق التي تم بيعها في الرياض 2765 شقة وبنسبة 30.4%وكشفت بيانات مؤشر وزارة العدل للصفقات العقارية أن القيمة الإجمالية للشقق السكنية التي تم بيعها في مكة المكرمة بلغت 2.3 مليار ريال لمساحة إجمالية 692.770 م2، في حين بلغت قيمة الشقق المباعة بالرياض 2.2 مليار ريال لمساحة 411.629 م2.وتظهر بيانات المؤشر العقاري بالوزارة اختلاف تفضيلات السكن بين المناطق، حيث بلغ عدد الشقق السكنية المباعة بالمنطقة الشرقية 924 بنسبة 10.2% من الشقق المباعة بالمملكة، وبلغ سعرها 525.6 مليون ريال لمساحة إجمالية بلغت 176.676م2.كما سجلت منطقة القصيم 305 صفقات وبنسبة 3.4% من الصفقات، بسعر إجمالي بلغ 437.8 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 2.122.130م2.أما في نجران فبلغ عدد الصفقات 299 صفقة بنسبة 3.3%، وبسعر 114.7 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 2.486.596 م2.وفي عسير بلغ عدد الصفقات 272 صفقة بنسبة 3% من الصفقات المبرمة للشقق السكنية بالمملكة بسعر 135.08 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 81.542م2.وسجلت منطقة المدينة المنورة 214 صفقة لشقق سكنية بنسبة 2.3% من الصفقات بالمملكة، بإجمالي سعر بلغ 145.6 مليون ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 42.538 م2.وفي جازان بلغ عدد الصفقات 164 صفقة بنسبة 1.8% وبسعر إجمالي بلغ 70.7 مليون ريال، لإجمالي مساحة 33.061م2.أما في تبوك فبلغ عدد الصفقات 96، تمثل ما نسبته 1.1%، وبلغ سعرها الإجمالي 39 مليون ريال لإجمالي مساحة 18.908م2.في حين بلغ عدد الشقق المباعة في منطقة الباحة 29 شقة بنسبة 0.3%، وبمبلغ إجمالي بلغ 11.6 مليون ريال، وإجمالي المساحة بالمتر 4505 م2.كما بلغت في الجوف 23 شقة بنسبة 0.2%، وبإجمالي مبلغ 5.6 ملايين ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 3080م2.وفي حائل بلغ عدد الصفقات 16 صفقة بنسبة 0.1% وبقيمة 4.9 ملايين ريال، وإجمالي المساحات بالمتر 14081م2.وأقلها في الحدود الشمالية، والتي بلغ عدد الشقق المباعة فيها 3 شقق بسعر إجمالي 220 ألف ريال، وبمساحات 337 م2.