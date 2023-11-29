أقلها 7 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وأقلها 7 في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جدة وجازان وشرورة وينبع و32 درجة في القنفذة ووادي الدواسر، و31 في المدينة المنورة وبيشة، و25 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والسودة 8، وأبها وحائل والقريات 9، وسكاكا 11، والباحة 12 الطائف 15 درجة مئوية.