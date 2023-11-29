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أقلها 7 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

انخفاض درجة الحرارة
انخفاض درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وأقلها 7 في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جدة وجازان وشرورة وينبع و32 درجة في القنفذة ووادي الدواسر، و31 في المدينة المنورة وبيشة، و25 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والسودة 8، وأبها وحائل والقريات 9، وسكاكا 11، والباحة 12 الطائف 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.




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