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عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن قتل زوجته بعدة طلقات نارية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تنفيذ حكم الشرع

 أقدم / محمد بن يحيى بن طاهر حمدي ـ سعودي الجنسية ـ، على قتل زوجته عائشة بنت حسن بن علي حوذان ـ سعودية الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات مما أدى إلى وفاتها.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن يحيى بن طاهر حمدي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأحد 18 / 6 / 1445هـ، الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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