الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مخيف.. شاهد سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدة

56غ546
سحابة ثوال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، غطت سحابة ثوال صباح اليوم سماء جدة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

 سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت ثوال شمال جدة سحابة كثيفة تشكلت بشكل مخيف، مصحوية برياح نشطة وتناثر حبات البرد.

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

اقرأ أيضا

نجا من الموت.. "مدني الخبر" يُنقذ شخصا من فرامة

أخبار السعودية.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة والمبالغ المسموح بخروجها من المطارات

إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.6) طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران

‏تعليم مكة تعلّق الدراسة في المدارس المسائية والليلية بسبب الأحوال الجوية

مطر غزير.. شاهد قوة سيول الهويدي جنوب حائل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

-90-=9 2:42 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

شاهد ماذا فعلت السيول بقرية الخيف غرب مكة؟

فرامة 2:24 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

نجا من الموت.. "مدني الخبر" يُنقذ شخصا من فرامة

ف665 10:48 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد قوة الهطول الصباحي على ثول شمال جدة

رياح متربة 5:20 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أتربة مثارة على الرياض و3 مناطق

اقرأ أيضا

جامعة نجران
11:46 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

بدء استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين" بجامعة نجران

الماء الساخن
11:42 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

5 مخاطر تمنعك من استخدام الماء الساخن أثناء النوم

fcec73c1-d4c7-4446-8373-838cdcf71e4b
11:34 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

"الكسَّار" يشارك بمؤتمر الثروة المعدنية بالوطن العربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

أمطار غزيرة
11:09 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ما-اسباب-توقف-صرف-دعم-ساند
2:01 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق

أخبار السعودية
1:31 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة والمبالغ المسموح بخروجها من المطارات

جواز السفر1
1:06 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

تعليم مكة
1:06 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

‏تعليم مكة تعلّق الدراسة في المدارس المسائية والليلية بسبب الأحوال الجوية

حساب المواطن
12:04 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة
11:09 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً