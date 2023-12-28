مخيف.. شاهد سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدة

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، غطت سحابة ثوال صباح اليوم سماء
جدة، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة المكرمة.
سحابة ثول الكثيفة تغطي سماء جدةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت ثوال شمال جدة سحابة كثيفة تشكلت بشكل مخيف، مصحوية برياح نشطة وتناثر حبات البرد.
سحابة #ثول ما شاء الله تبارك الله الان⛈️— طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) December 28, 2023
رصد / ابو عناد الحربي pic.twitter.com/XpZfywfzdN
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.