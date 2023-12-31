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مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض

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سيول روضة الخفس بالرياض
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، حولت السيول المتدفقة كالأنهار روضة الخفس لبحيرات نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شمال الرياض.اضافة اعلان
وأظهرت فيديوهات وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول المتدفقة كالأنهار روضة الخفس بالرياض لبحيرات، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار. شمال الرياض.


أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.


سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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