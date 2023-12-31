مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، حولت السيول المتدفقة كالأنهار روضة الخفس لبحيرات نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شمال الرياض. اضافة اعلان

وأظهرت فيديوهات وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول المتدفقة كالأنهار روضة الخفس بالرياض لبحيرات، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار. شمال الرياض.







أمطار رعدية على 5 مناطق



سحب رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





لسيول شعيب محرقة

باتجاه روضة الخفس الشمالية

شمال

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

📸 | حمد ابوغانم

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. pic.twitter.com/D2BbFBLzCL 📍مشاهد جويةلسيول شعيب محرقةباتجاه روضة الخفس الشماليةشمال #الرياض الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 م📸 | حمد ابوغانم December 31, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.