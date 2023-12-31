مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض

بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، حولت السيول
المتدفقة كالأنهار روضة الخفس لبحيرات نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شمال الرياض.
وأظهرت فيديوهات وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول المتدفقة كالأنهار روضة الخفس بالرياض لبحيرات، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار. شمال الرياض.
أمطار
رعدية على 5 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم،
حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.
سحب
رعدية ورياح نشطةفي
حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، والباحة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
📍مشاهد جوية— طقس (@tqqs) December 31, 2023
لسيول شعيب محرقة
باتجاه روضة الخفس الشمالية
شمال #الرياض
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
📸 | حمد ابوغانم
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