أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة

أ أ

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس الـ24 ساعة القادمة، وذلك باستمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة.





"الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



تقلبات جوية على مكة والرياض و5 مناطق



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن التوقعات بهطول أمطار غزيرة، مستمرة على مدار الـ "٢٤" ساعة القادمة من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.وأوضحت أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.