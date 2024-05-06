القبض على متهم بانتحال صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.