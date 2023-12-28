بسبب الطقس.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

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أعلن
المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا
احترازيًا في الاتجاهين.
إغلاق
مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهينوفي
بيان له نشره على حسابه في منصة "إكس" أكد المركز أنه حرصًا على سلامة
الجميع تم إغلاق طريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين؛ نتيجة لهطول الأمطار.
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أمطار
رعدية وجريان السيول على معظن الأنحاءوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
تقلبات
جوية وأمطار على مكة وعدة مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة "جدة ورابغ والطائف والليث"، عسير، الباحة، المدينة
المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.