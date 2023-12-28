بسبب الطقس.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين.





إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين اضافة اعلان



أمطار رعدية وجريان السيول على معظن الأنحاء



تقلبات جوية وأمطار على مكة وعدة مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي بيان له نشره على حسابه في منصة "إكس" أكد المركز أنه حرصًا على سلامة الجميع تم إغلاق طريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين؛ نتيجة لهطول الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة "جدة ورابغ والطائف والليث"، عسير، الباحة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.