السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الداخلية تضبط (19199) مخالفا وترحّل قرابة 10 آلاف

وزارة الداخلية
الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27/ 07/ 1445 هـ الموافق 08/ 02/ 2024 م حتى 04/ 08/ 1445هـ الموافق 14/ 02/ 2024م، عن النتائج التالية:اضافة اعلان

ضبط المخالفين:


 أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19199) مخالفًا، منهم (11742) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4103) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(3354) مخالفًا لنظام العمل.
 ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (916) شخصًا (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (101) شخص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
 ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (57532) وافداً مخالفًا، منهم (52411) رجلاً، و(5121) امرأة.
 خامسًا: تم إحالة (50525) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1592) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9813) مخالفًا.

غرامة وتشهير:


 وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
 وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

توقعات برياح شديدة على هذه المحافظات حتى السادسة مساءً

بردية تقتلع الخيام بالرياض وتصيب الإبل بكسور

عاجل.. قبل أو بعد يوم التأسيس.. موعد إيداع الدعم السكني

عاجل.. توقعات طقس اليوم: ثلوج وأمطار رعدية وضباب على 11 منطقة بالمملكة

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح شديدة على مكة والمدينة و 7 مناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 3:27 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في جان بالمدينة المنورة ارتكب جريمة نكراء

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 1:11 م السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. بيان من الداخلية بضبط الآلاف في حملات ميدانية

مكافحة المخدرات 1:53 ص الأحد، 04 فبراير 2024

الحرب على المخدرات .. الأمن يضرب بيد من حديد على أيدي مروجي السموم في المملكة (فيديو)

وزارة الداخلية 1:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الداخلية: ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. خلال أسبوع