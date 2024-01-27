عاجل.. الداخلية: ضبط 19321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. خلال أسبوع

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كشفت وزارة الداخلية عن نتائح الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6/ 7/ 1445 هـ حتى 12/ 7/ 1445هـ. اضافة اعلان





"الداخلية" تعلن نتائج الحملة الميدانية لضبط المخالفين:



عقوبة تسهيل دخول المخالفين:



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن النتائج جاءت كالتالي:أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 19321 مخالفًا، منهم 11427 مخالفًا لنظام الإقامة، و4697 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3197 مخالفًا لنظام العمل.ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1070) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط 193 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.ثالثًا: تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 55756 وافداً مخالفًا، منهم 50489 رجلاً، و5267 امرأة.خامسًا: تم إحالة 49553 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1108 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10537 مخالفًا.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.