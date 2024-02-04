الحرب على المخدرات .. الأمن يضرب بيد من حديد على أيدي مروجي السموم في المملكة (فيديو)

تواصل الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المملكة جهودها، لضبط مروجي السموم في جميع المناطق، ويضرب رجال الأمن بكافة القطاعات المثل في التضحية والفداء لإنقاذ الوطن من هذه الآفة والضرب بيد من حديد على أيدي مروجي ومهربي المواد المخدرة.
"#العربية" توثق حصريا عملية إلقاء القبض على عصابة تهريب للمخدرات في #جازان.#مهمة_خاصة#السعودية pic.twitter.com/zd4ePClGgu— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024
الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها
وأكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في السعودية مستمرة حتى تحقق أهدافها، وأن رجال مكافحة المخدرات يحظون بدعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
شاهد .. عصابات منظمة تهدف إلى إغراق #السعودية بالمخدرات.#مهمة_خاصة pic.twitter.com/sP9jAWQ8Gs— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024
ملف الحرب على المخدرات
من جهته، قال اللواء محمد بن
سعيد القرني مدير عام مكافحة المخدرات أن ملف الحرب
على المخدرات تديره وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية، والتي تشمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات،
الأمن العام، حرس الحدود، إدارة المجاهدين، الأفواج الأمنية.
هذا إضافة إلى التنسيق المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال المنافذ البرية والبحرية إضافة إلى أننا لا نغفل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن جرائم المخدرات.
التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة
وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون كبير جدا بين وزارة الداخلية وبين الأجهزة النظيرة في الدول الصديقة والشقيقة والتي أثمرت ولله الحمد من إحباط تهريب كميات كبيرة جدا سواء في الداخل أو في الخارج، وعلى سبيل المثال ما تم إحباطه من محاولة تهريب من دولة ماليزيا بما يقدر بنحو 94 مليون حبة إمفيتامين وكذلك ما تم ضبطه من قبل السلطات اليوناينة بما يقدر بنحو 4 أطنان و400 كيلو جرام حشيش مخدر.
رجال حرس الحدود والحرب على #المخدرات في #السعودية.. شاهد.#مهمة_خاصة pic.twitter.com/0zTITnJTqu— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024
من جهته أوضح اللواء محمد بن عبدالله الشهري مدير عام حرس الحدود، أنه تم ضبط قارب من دولة مجاورة وضُبط بداخله 3 مهربين وعدد 217 كجم من مادة الحشيش المخدر.
وأضاف أن العملية الأخرى كانت في منطقة تبوك، حيث تم إحباط محاولة تهريب عبر طائرة مسيرة كمية قدرت بنحو 14 ألف حبة كبتاجون مخدر.
تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة
العميد الركن ممدوح فواز مدير عمليات حرس الحدود بجازان، أكد أن قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، تقوم بتعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة بما يحقق القبض على المهربين ومخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وضبط ما بحوزتهم من مهربات والتنسيق بشأنهم وشأن المهربات والتعامل معها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
الحملة الأمنية لمكافحة #المخدرات في #السعودية مستمرة حتى تحقق أهدافها.— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي#مهمة_خاصة pic.twitter.com/tNKo4yFZco
تكنولوجيا وأنظمة مراقبة متطورة
ويتسلح رجال حرس الحدود، بمعدات وتكنولوجيا وأنظمة مراقبة إلكترونية حديثة أثبتت فعاليتها في الحد من عمليات التهريب والتسلل غير القانوني
وقال اللوان الركن شايع الودعاني مساعد مدير عام حرس الحدود، إن حرس الحدود يستخدم منظومات الحدود الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة العمليات والتي تساهم بدرجة عالية جدا في توظيف كافة القدرات لتحقيق التكامل بينها في ضبط الحدود.
تحصين المجتمع من خطر المخدرات
وأكد اللواء خالد علي المالكي مساعد مدير عام مكافحة المخدرات أن تحصين المجتمع من خطر المخدرات كان هدفا أساسيا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن التحصين كان يشمل عدة جوانب، منها الجانب الوقائي والجانب الصحي والجانب الأمني والجانب الإعلامي، والتي كان من شأنها الوصول لعصابات كبيرة من عصابات الترويج والتهريب.
البحرية #السعودية تقوم بمراقبة وتفتيش السفن وقوارب الصيد بحثا عن #المخدرات.. شاهد الضبطيات.#مهمة_خاصة pic.twitter.com/BkEJ4DvQEg— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024
بدوره قال الرائد مروان الحازمي ضابط في مكافحة المخدرات، أنه بناء على المعلومات التي توفرت للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن عزم شبكات ترويج وتهريب المواد المخدرة بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة للمملكة وخلال فترة تجاوزت الأسبوعين تم التوجه بهذه الشحنات إلى منطقة الرياض لتتم مداهمتها وضبط الشحنات والمتورطين في تهريبها.
من يدير حرب #السعودية على #المخدرات؟#مهمة_خاصة pic.twitter.com/BYIJ26a3n4— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024