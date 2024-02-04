الحرب على المخدرات .. الأمن يضرب بيد من حديد على أيدي مروجي السموم في المملكة (فيديو)

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تواصل الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المملكة جهودها، لضبط مروجي السموم في جميع المناطق، ويضرب رجال الأمن بكافة القطاعات المثل في التضحية والفداء لإنقاذ الوطن من هذه الآفة والضرب بيد من حديد على أيدي مروجي ومهربي المواد المخدرة.



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الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها



وأكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في السعودية مستمرة حتى تحقق أهدافها، وأن رجال مكافحة المخدرات يحظون بدعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ملف الحرب على المخدرات

من جهته، قال اللواء محمد بن سعيد القرني مدير عام مكافحة المخدرات أن ملف الحرب على المخدرات تديره وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية، والتي تشمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأمن العام، حرس الحدود، إدارة المجاهدين، الأفواج الأمنية.

هذا إضافة إلى التنسيق المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال المنافذ البرية والبحرية إضافة إلى أننا لا نغفل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن جرائم المخدرات.





التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة



تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة



الحملة الأمنية لمكافحة #المخدرات في #السعودية مستمرة حتى تحقق أهدافها.

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي#مهمة_خاصة pic.twitter.com/tNKo4yFZco — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 3, 2024

تكنولوجيا وأنظمة مراقبة متطورة



تحصين المجتمع من خطر المخدرات



وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون كبير جدا بين وزارة الداخلية وبين الأجهزة النظيرة في الدول الصديقة والشقيقة والتي أثمرت ولله الحمد من إحباط تهريب كميات كبيرة جدا سواء في الداخل أو في الخارج، وعلى سبيل المثال ما تم إحباطه من محاولة تهريب من دولة ماليزيا بما يقدر بنحو 94 مليون حبة إمفيتامين وكذلك ما تم ضبطه من قبل السلطات اليوناينة بما يقدر بنحو 4 أطنان و400 كيلو جرام حشيش مخدر.من جهته أوضح اللواء محمد بن عبدالله الشهري مدير عام حرس الحدود، أنه تم ضبط قارب من دولة مجاورة وضُبط بداخله 3 مهربين وعدد 217 كجم من مادة الحشيش المخدر.وأضاف أن العملية الأخرى كانت في منطقة تبوك، حيث تم إحباط محاولة تهريب عبر طائرة مسيرة كمية قدرت بنحو 14 ألف حبة كبتاجون مخدر.العميد الركن ممدوح فواز مدير عمليات حرس الحدود بجازان، أكد أن قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، تقوم بتعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة بما يحقق القبض على المهربين ومخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وضبط ما بحوزتهم من مهربات والتنسيق بشأنهم وشأن المهربات والتعامل معها مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.ويتسلح رجال حرس الحدود، بمعدات وتكنولوجيا وأنظمة مراقبة إلكترونية حديثة أثبتت فعاليتها في الحد من عمليات التهريب والتسلل غير القانونيوقال اللوان الركن شايع الودعاني مساعد مدير عام حرس الحدود، إن حرس الحدود يستخدم منظومات الحدود الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة العمليات والتي تساهم بدرجة عالية جدا في توظيف كافة القدرات لتحقيق التكامل بينها في ضبط الحدود.وأكد اللواء خالد علي المالكي مساعد مدير عام مكافحة المخدرات أن تحصين المجتمع من خطر المخدرات كان هدفا أساسيا من أهداف رؤية المملكة 2030.وأضاف أن التحصين كان يشمل عدة جوانب، منها الجانب الوقائي والجانب الصحي والجانب الأمني والجانب الإعلامي، والتي كان من شأنها الوصول لعصابات كبيرة من عصابات الترويج والتهريب.بدوره قال الرائد مروان الحازمي ضابط في مكافحة المخدرات، أنه بناء على المعلومات التي توفرت للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن عزم شبكات ترويج وتهريب المواد المخدرة بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة للمملكة وخلال فترة تجاوزت الأسبوعين تم التوجه بهذه الشحنات إلى منطقة الرياض لتتم مداهمتها وضبط الشحنات والمتورطين في تهريبها.