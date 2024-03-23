السبت، 13 رمضان 1445 ، 23 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الأرصاد ينبه لحالة جوية على معظم المناطق مصحوبة برياح شديدة وأمطار.. حتى الغد

رياح متربة 4
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة الرياض ومعظم محافظات المنطقة، كما أطلق تحذيرات مماثلة على المنطقة الشرقية.

رياح شديدة وتساقط للأمطار:اضافة اعلان

وأوضح المركز أن الحالية يصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدار الرؤية الأفقية إضافة إلى تساقط للأمطار، مشيرة إلى استمرار الحالة حتى غد الأحد.
فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بتعليماته.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من صواعق رعدية وأمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار محذرًا من حالة مطرية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "وادي الفرع والعهد والحناكية".
2 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
4 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
5 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".

أمطار وسيول ورياح متربة حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 4 وافدات لقيامهن بهذا الأمر

"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة و5 مناطق لـ8 صباحًا

عاجل.. الإعلان عن بدء خدمة التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي

7 شروط للحصول على إعانة الزواج للأيتام

عاجل.. هجوم إرهابي.. سفارة المملكة بهذه الدولة تطالب المواطنين بتوخي الحذر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني 9:03 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

تزامنًا مع الحالة المطرية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني

89ه78 9:00 م الجمعة، 23 فبراير 2024

بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء (فيديو)

GG-mXmxWcAANyY4 2:14 م الجمعة، 23 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض ومكة وهذه المناطق من أمطار وأتربة لـ 8 مساءً

أهم 10 11:00 م الخميس، 22 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. المملكة تحتفل بيوم التأسيس وحقيقة تأخر دعم سكني