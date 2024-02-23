بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء (فيديو)

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مع الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتساقط أمطار متفاوتة على مناطق المملكة، تجمعت مياه الأمطار مكونة بحيرات في منظر رائع لنفود الأحساء.

بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء



وأظهر مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت بحيرات مختلفة من مياه الأمطار المتساقطة في نفود الأحساء بالمنطقة الشرقية.

أمطار رعدية خفيفة مع رياح سطحية



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.





في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.