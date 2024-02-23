بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء (فيديو)

أ أ
مع الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتساقط أمطار متفاوتة على مناطق المملكة، تجمعت مياه الأمطار مكونة بحيرات في منظر رائع لنفود الأحساء.
بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء
وأظهر مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف تكونت بحيرات مختلفة من مياه الأمطار المتساقطة في نفود الأحساء بالمنطقة الشرقية.
في نفود #الاحساء التصوير امس تصوير— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) February 23, 2024
ناصر السلطان pic.twitter.com/9AavfTR8i2
أمطار رعدية خفيفة مع رياح سطحيةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في
الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.