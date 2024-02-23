الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض ومكة وهذه المناطق من أمطار وأتربة لـ 8 مساءً

GG-mXmxWcAANyY4
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة وتشمل"الحناكية والعهد".
2 - منطقة الجوف وتشمل" القريات وطبرجل".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".
4 - منطقة نجران وتشمل"شرورة وبدرالجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
5 - منطقة الرياض وتشمل"الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
6 - منطقة عسير، وتشمل “ الامواه والعرين وبشة وتقلي وطريب".
7 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

رياح قوية وأمطار تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.


اقرأ أيضا

يوم ممتع للعوائل.. نزهة اليوم في حديقة النخيل بالمدينة المنورة (صور)

عاجل.. "الأرصاد" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء

عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على منطقتي تبوك والجوف

عاجل.. في حالة التعاقد.. هل التسجيل في التأمينات إلزامي للعمال ؟

رياح شديدة على الحناكية والمهد تستمر حتى هذا الموعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 1:04 م الخميس، 22 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار وأتربة مثارة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

هه0ه9 9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

images 12:07 م الأحد، 04 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

images 12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً