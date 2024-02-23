عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض ومكة وهذه المناطق من أمطار وأتربة لـ 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى الثامنة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة وتشمل"الحناكية والعهد".2 - منطقة الجوف وتشمل" القريات وطبرجل".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".4 - منطقة نجران وتشمل"شرورة وبدرالجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".5 - منطقة الرياض وتشمل"الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".6 - منطقة عسير، وتشمل “ الامواه والعرين وبشة وتقلي وطريب".7 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.