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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من حالة مطرية ورياح وأتربة لـ9 مساء

أمطار غزيرة على عسير
رياح وأمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار ورياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع".
2 - منطقة جازان، وتشمل "الدرب وبيش وفرسان".
3 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وضباء ونيوم".
4 - منطقة الباحة، وتشمل "العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والشعيبة وجدة ورابغ".
6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

رياح قوية وأمطار تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى التاسعة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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