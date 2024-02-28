"الأرصاد" تحذر من أمطار وأتربة على الرياض ومكة و7 مناطق لـ9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى التاسعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والأحساء ويقيق".3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والقويعية ورفحاء".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية".5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي الشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء وموقق".6 - منطقة الرياض، وتشمل "العاصمة والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم وحوطة بني تميم وضرما".7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب”.8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.9 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.