الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الأرصاد" تحذر من أمطار وأتربة على الرياض ومكة و7 مناطق لـ9 مساءً

images
رياح وأمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والأحساء ويقيق".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والقويعية ورفحاء".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي الشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء وموقق".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "العاصمة والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم وحوطة بني تميم وضرما".
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
9 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء  والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور". 

رياح قوية وأمطار تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

تأكد أولًا.. تنبيه مهم لـ "التعليم" لجميع المواطنين المبتعثين

تستغرق دقائق فقط.. خطوات سداد الدفعات الإيجارية في "إيجار"

أجواء باردة.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

أخبار السعودية.. موعد دراسة الأهلية في نظام الضمان المطور وعقوبة كسر الإشارة الحمراء

عاجل.. تخفيضات رمضان والعيد.. 9 ضوابط في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 2:08 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 10:20 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

هه0ه9 9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً