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تحذير عاجل من أمطار ورياح مغبرة على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق لـ11 مساءً

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أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار ورياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

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أمطار ورياح وأتربة متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد ".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر".
3 - منطقة تبوك، وتشمل "أملج والوجه وضباء ونيوم شرما".
4 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل ودومة الجندل والقريات وسكاكا".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وقرية العليا".
6 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وفلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والشفا وأضم وميسان والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية".
8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء وموقق".
9 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم".
10 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب”.
11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
12 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء  والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور". 

رياح قوية وأمطار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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