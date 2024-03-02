عاجل.. أمطار ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار ورياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد".2 - منطقة الباحة، وتشمل "العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية".4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء وموقق".5 - منطقة الرياض، وتشمل "السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف".6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب”.7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.8 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.