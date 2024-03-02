السبت، 21 شعبان 1445 ، 02 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أمطار ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
رياح وأمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار ورياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد".
2 - منطقة الباحة، وتشمل "العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء وموقق".
5 - منطقة الرياض، وتشمل "السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور". 

رياح قوية وأمطار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

تصوير جوي.. شاهد لأول مرة بحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف

عاجل.. موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان للموظفين الحكوميين

الورود تتساقط.. استشهاد عاشر طفل في غزة بسبب الجوع

1.5 مليار ريال صادرات المملكة من التمور في 2023 بارتفاع 14%

أهم 10.. تأشيرة تعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة وطقس السعودية خلال شهر رمضان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 12:07 م الخميس، 29 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق لـ10 مساءً

images 4:20 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

"الأرصاد" تحذر من أمطار وأتربة على الرياض ومكة و7 مناطق لـ9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 2:08 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 3:14 ص السبت، 24 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض ومكة و7 مناطق لـ 11مساءً