الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق لـ10 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
رياح وأمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "القويعية ورفحاء".
2 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة".
3 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع والعلا والعهد وبدر ووادي الفرع".
4 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء وتيماء والوجه وأملج".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والأحساء ويقيق".
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة وبحرة وجدة والجموم وخليص والكامل ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية".
7 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي الشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء وموقق".
8 - منطقة الرياض، وتشمل "العاصمة والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح ومرات".
9 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب”.
10 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
11 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور". 

رياح قوية وأمطار تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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