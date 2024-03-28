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توقعات بتقلبات جوية على 4 مناطق.. والدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

حالة الطقس - اخبار الطقس2
طقس المملكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من التنبيهات والإنذارات بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق.

تقلبات جوية على 4 مناطق:اضافة اعلان

وتوقع المركز، هطول أمطار ورياح نشطة وجريان للسيول في مكة المكرمة والمدينة والباحة وعسير، تستمر لساعات بمشيئة الله.
بدورها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع أهمية توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها المملكة حاليا.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

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