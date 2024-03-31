إغلاق طريق أبها - الطائف بسبب ارتفاع منسوب الأمطار وكميات البرد (فيديو)

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أغلقت الجهات المختصة طريق أبها - الطائف في مركز بلسمر بمنطقة عسير بسبب ارتفاع منسوب الأمطار وكميات البرد خلال الساعات الماضية.



إغلاق طريق أبها - الطائف



ووثق مقطع فيديو أمطار غزيرة وبرد وكثافة مرورية على طريق أبها - الطائف، قبل أن يتم إغلاقه لحماية الأرواج وقائدي المركبات بسبب غزارة مياه الأمطار.

حالة مطرية غزيرة



توقعات حالة الطقس



فيديو | إغلاق طريق أبها - الطائف في مركز بلسمر بسبب ارتفاع منسوب الأمطار وكميات البرد



عبر مراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/oNRb9tNNXy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2024

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية الغزيرة على مناطق المملكة، في ظل حالة مطرية تشهدها العديد من المناطق خاصة في جنوب البلاد.وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة حتى السبت المقبل، حسب النموذج العددي السعودي".يذكر أن العديد من المناطق منها عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.