عاجل.. توقعات الأرصاد خلال ساعات: أمطار وسيول وصواعق وتقلبات جوية على ثلاث مناطق

أمطار وصواعق ورياح نشطة وسيول اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.وتشمل التوقعات، هطول أمطار ورياح نشطة وغبار وصواعق رعدية وسيول على كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على الرياض حتى الساعة الـ 10 صباحا، وعلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 8 مساء، بينما تستمر حتى الساعة التاسعة مساء على الشرقية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطاررعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.