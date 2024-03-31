فيضان 16 سدًا بمنطقة الباحة بعد وصولها إلى سعتها التخزينية من مياه الأمطار

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سجّل 16 سدًا بمنطقة الباحة اليوم، ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها بسبب ما شاهدته المنطقة من أمطار غزيرة، ففي مدينة الباحة سد وادي الملد بسعة 100 ألف متر مكعب.



محافظة العقيق:



مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة:



وفي محافظة العقيق يوجد 3 سدود تتضمن سد العقيق الذي تبلغ سعته التخزينية 19,126,142 متراً مكعباً، وسد ثراد بسعة 14,136,000 متر مكعب، وسد جرب بسعة 344,100 متر مكعب، وفي محافظة المندق يوجد 4 سدود تتضمن سد مدهاس بسعة 1.500.000 متر مكعب، وسد ظرك بسعة 111.400 متر مكعب، وسد المظلمات بسعة 400.000 متر مكعب، وسد الصدر بسعة 500 ألف متر مكعب، وفي محافظة بلجرشي يوجد سد الجنابين بسعة 17 ألف متر مكعب، وسد الطلقية بسعة 200 ألف متر مكعب.وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 متر مكعب ، إلى جانب سد العزيزا بمحافظة القرى بسعة 92.762 متراً مكعباً، وسد معشوقة بسعة 905.700 متر مكعب، وسد سبيحة بسعة 300 ألف متر مكعب، وفي محافظة قلوة يوجد سد دوقة بسعة 1,400,000 متر مكعب، وفي محافظة المخواة سد وادي الأحسبة بسعة 11 مليون متر مكعب.ونوه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار، ومن ثم يتم ترشيدها لصالح مياه الشرب، وبعضها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.ودعا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي التي تقع فيها السدود المذكورة، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.