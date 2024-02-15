الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. أمطار وصواعق وضباب ورياح نشطة.. 4 إنذارات من الأرصاد لأهالي هذه المناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تستمر على أربع مناطق حتى صباح يوم غد الجمعة، بمشيئة الله.

أمطار وصواعق رعدية وضباباضافة اعلان


وتفصيلا، توقع المركز هطول أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية وضباب يحجب الرؤية على كل من منطقة مكة المكرمة وعسير والباحة والحدود الشمالية.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة الـ 6 من صباح يوم غد الجمعة.
بينما تستمر الحالة الجوية على مناطق عسير والباحة والحدود الشمالية حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الجمعة، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.






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