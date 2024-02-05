الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار وصواعق ورياح نشطة على ثلاث مناطق تستمر لساعات

امطار متوسطة - صورة ارشيفية
أمطار
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة من الإنذارات لأهالي ثلاث مناطق بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

أمطار وصواعق 


وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية على كل من منطقة عسير والباحة ومكة المكرمة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على المناطق الثلاث حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.




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