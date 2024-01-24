الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

أمطار المملكة
أمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

أمطار وضباب وعواصف اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة عسير، حيث توقع هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.
كما أصدر المركز، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الحدود الشمالية، حيث توقع تكون شبورة مائية تحجب الرؤية وتستمر حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء.

كما أصدر المركز إنذارا باللون الأصفر لأهالي المدينة المنورة، حيث توقع رياحاً نشطة تحجب الرؤية الأفقية، ويستمر تأثيرها حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك،  كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزءالأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع

عاجل. الإطاحة بـ 6 محتالين قاموا بعملية سطو وسرقة أموال مالية بجدة

تحذير من سعود الطبية بخصوص أطعمة ومشروبات تسبب الحساسية

تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة.. تعرف على التفاصيل

الإطاحة بمسافر في مطار الملك خالد بالرياض حاول دخول المملكة بوثيقة مزورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضباب 2:42 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنبيهات الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية

أمطار المملكة 2:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

توقعات الأرصاد: أمطار وضباب وصواعق رعدية على ثلاث مناطق

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 3:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حتى الـ 7 مساءً.. توقعات بهطول أمطار وسيول وصواعق رعدية على 3 مناطق

أمطار الرياض 2:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: ضباب وبرد وأمطار وصواعق رعدية

اقرأ أيضا

معلمة-ارشيفية
7:44 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

بإحدى مدارس الجنوب.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة لسبب غير متوقع

المديرية العامة المخدرات
7:27 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

ضبط مواطن بـ 15 كيلو مخدرات في القصيم وآخر بجازان

هيئة تقويم التعليم
6:42 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية

الطيران المدني - طيران -000 تعليق الطيران - طائرة
6:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. خطة واعدة.. "الطيران المدني" تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

جواز السفر 1
1:09 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

"الجوازات" توضح خطوات استخراج خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله

ا
1:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. مكافأة 8,500 ريال.. بدء التقديم في برنامج (بجدارة) للتدريب على رأس العمل

أمطار المملكة
12:15 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

صندوق التنمية العقاري
12:07 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم

التدريب التقني
11:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. التدريب التقني يعلن عن 7000 وظيفة.. تفاصيل

أهم 10
10:01 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع