أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.





أمطار وضباب وعواصف اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وفي التفاصيل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة عسير، حيث توقع هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.كما أصدر المركز، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الحدود الشمالية، حيث توقع تكون شبورة مائية تحجب الرؤية وتستمر حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء.كما أصدر المركز إنذارا باللون الأصفر لأهالي المدينة المنورة، حيث توقع رياحاً نشطة تحجب الرؤية الأفقية، ويستمر تأثيرها حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، بمشيئة الله.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك، كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزءالأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.