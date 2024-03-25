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عاجل.. أمطار غزيرة الآن.. تعرف على آخر مستجدات الحالة الجوية بالمملكة

امطار - سيول - الارصاد
أمطار
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تشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار غزيرة- في هذه الأثناء-، حيث أعلنت أمانة المنطقة استمرار هطول الأمطار على أجزاء منها.
وتابعت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" نأمل منكم  توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة ".

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أمطار على تبوك:

أيضا هطلت, الليلة، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت، مدينة تبوك ومراكز بئر بن هرماس، والبديعة، وشقري، وضواحيهما.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

محافظة حقل وضواحيها:

كما هطلت الليلة أمطارٌ خفيفة على محافظة حقل وضواحيها شملت وادي مبرك، والحميضة، والدرة، والوصل فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

محافظة طريف:

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، من استمرار تساقط الأمطار والتقلبات الجوية على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.
وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن تجمُّع السيول

 وأوضحت أن الحالة المتوقعة من الأمطار والبرد والسيول والتقلبات الجوية تشمل منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والباحة والحدود الشمالية.
 وأشارت إلى أن هذه المناطق من المتوقع أن تتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية غزيرة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكة

وأضاف أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.


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