إنجاد: تحرك أعضاء الفريق للبحث عن مفقود "الخرمة" بمكة المكرمة

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستقل مركبة من نوع دينا.



مفقود بالقرب من الشيحية:



العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيًا



"إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل







وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية.وأكد أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود حتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.وبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع "جمس سييرا ، م:٢٠١٧، اللون: فضي".في الوقت نفسه، عثر فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم، على المواطن المسن، "منيع المطيري" البالغ من العمر 80 عامًا، مُتوفى داخل سيارته بمحافظة البدائع.وحسب "العربية"، أن المطيري فُقد يوم الخميس الماضي، حيث عثر فريق الإنقاذ على سيارة المفقود، وهي عالقة في حفرة بمكان بعيد عن الأنظار، بالقرب من مركز القرين وعلى بعد 300 متر عن طريق المدينة السريع.كما أكد فريق إنجاد مؤخرًا ، أن فارس الفريق محمد بن حبيب الشمري، عثر على مفقود جبة بحائل وهو بصحة طيبة ولله الحمد، متقدمًا بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم، وجزاهم خير الجزاء.