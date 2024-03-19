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الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة وحائل حتى السابعة صباحًا

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أمطار على المدينة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد لليوم من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على الرايس وينبع العيص وخيبر.اضافة اعلان
 وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة صباحاً.

منطقة حائل:

كما هطلت مساء أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة ‏حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً ‏لهطول الأمطار -بمشيئة الله تعالى-‎.
 جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد‎.‎
وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي العيص وخيبر.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى غد الساعة الرابعة صباحاً .

استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار حالة عدم الاستقرار على معظم أجواء ومناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية فإن أجواء المملكة غائمة الآن، وتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق.
وأضاف أنه من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار حالة عدم الاستقرار خلال هذا اليوم وغدًا الثلاثاء، مطالبًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

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