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من 11 مساء إلى 10 صباح الخميس.. الأرصاد: أمطار خفيفة على ينبع والعُلا

أمطار شرق مكة
أرشيفية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- , حيث توقع هطول أمطار خفيفة, تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظتي ينبع والعُلا.اضافة اعلان
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ١١ مساءً وتستمر حتى الساعة الـ ١٠ من صباح غد الخميس.

تحذير من أمطار ورياح:

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
3 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد والعيص وبدر وينبع".
4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
5 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر".
6 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد".
7 - منطقة الباحة، وتشمل "العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".
8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
9 - منطقة القصيم، وتشمل "الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
10 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".
11 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
12 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".

أمطار وأتربة ورياح قوية حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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