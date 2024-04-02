الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

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23 رمضان.. طريف والسودة الأقل حرارة اليوم من بين مدن المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان، و32 في الدمام وشرورة وينبع والقنفذة، و29 درجة في المدينة المنورة و25 درجة في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وأبها والباحة 13، وطريف 14، والقريات وحائل والطائف والدوادمي 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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