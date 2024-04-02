23 رمضان.. طريف والسودة الأقل حرارة اليوم من بين مدن المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان، و32 في الدمام وشرورة وينبع والقنفذة، و29 درجة في المدينة المنورة و25 درجة في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 9، وأبها والباحة 13، وطريف 14، والقريات وحائل والطائف والدوادمي 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.