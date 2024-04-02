23 رمضان.. طريف والسودة الأقل حرارة اليوم من بين مدن المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى
وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في مكة المكرمة وجدة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان، و32 في الدمام وشرورة وينبع والقنفذة، و29 درجة في المدينة المنورة و25 درجة في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وأبها والباحة 13، وطريف 14، والقريات وحائل والطائف والدوادمي 15 درجة مئوية.