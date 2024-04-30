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الخميس القادم آخر موعد لتسجيل "المستجدين" في المدارس

تسجيل المستجدين في المدارس
تسجيل المستجدين في المدارس
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تُغلق وزارة التعليم، الخميس القادم، تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1446 في المدارس الحكومية ورياض الأطفال.اضافة اعلان

التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية

ويستمر التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية إلى الأسبوع الثالث من بداية العام الدراسي الجديد، على أن تبدأ المفاضلة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، اعتباراً من السادس والعشرين من شوال الجاري، حتى الثامن من ذي القعدة القادم، وفقًا لـ"عكاظ".

التسجيل عبر نظام "نور"

وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

القبول في الصف الأول الابتدائي

وأوضحت الوزارة، أن القبول في الصف الأول الابتدائي سيكون للطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات، أو أقل من ذلك إلى 90 يوماً، في موعد بدء العام الدراسي الجديد.

خدمة التسجيل الإلكترونية

وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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