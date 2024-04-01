22 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 36 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في جدة، و33 درجة في جازان وشرورة، و32 في ينبع والقنفذة، و29 درجة في المدينة المنورة و26 درجة في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 9، وطريف حائل والباحة 13، والقريات وسكاكا وعرعر 14، وأبها والطائف 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.