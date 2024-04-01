22 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 36 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
في مكة المكرمة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في جدة، و33 درجة في جازان وشرورة، و32 في ينبع والقنفذة، و29 درجة في المدينة المنورة و26 درجة في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وطريف حائل والباحة 13، والقريات وسكاكا وعرعر 14، وأبها والطائف 15 درجة مئوية.