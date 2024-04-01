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بعد جريان الأودية وتساقط البرد.. تنبيهات جديدة من "الأرصاد"

امطار الرياض - الارصاد
أرشيفية
أ أ
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.اضافة اعلان

حتى الـ 10 صباح غد:

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 من مساء اليوم وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 من صباح غد الثلاثاء.
أمطار الرياض:
كما نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار - بمشيئة الله- من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل (الرياض العاصمة – عفيف – الدوادمي – القويعية - المجمعة – ثادق –مرات – الغاط –الزلفي – شقراء – رماح – حريملاء – الدرعية – ضرماء – المزاحمية – الخرج – وادي الدواسر – الأفلاج – السليل – حوطة بني تميم - الحريق) من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته .

سيول محملة بالبرد:

وفي وقت سابق، تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق جريان الأودية وهي تحمل أكواماً من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض
وأظهر الفيديو جريان السيول في الأودية وهي تحمل كميات كبيرة من البرد في مشهد نادر حظى بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض وعدة مناطق، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذر

وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار رعدية وتقلبات جوية متوقعة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من تقلبات جوية وهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير سكان هذه المناطق من الأمطار والسيول

 وأوضحت أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
جريان الأودية تحمل أكواماً من البَرَد في مركز نعام جنوب الرياض .

pic.twitter.com/SaOrWLl3jM
— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) April 1, 2024

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