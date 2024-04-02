تدشين المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

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بهدف تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيّاً دون تدخل بشري، دشّنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي .



إنهاء إجراءات المسافرين:



وأوضحت أنه ذلك يأتي في إطار إنهاء إجراءات المسافرين في صالتَي السفر (3 و4) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.حضر التدشين رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.







إنهاء إجراءات السفر ذاتيّاً:



وأوضح الفريق اليحيى أن تدشين البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يهدف إلى تمكين المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيّاً دون تدخل بشري وبشكل سهل وسريع لتوفير الوقت والجهد، ويتطلب تنفيذ ذلك توفر الخصائص الحيوية (البصمة) للمسافرين في أنظمة الجوازات.







وأكد مدير عام الجوازات أن البوابات الإلكترونية تأتي لتطوير إجراءات السفر المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز جودة خدمات "الجوازات" بتوفير حلول ذكية ورقمية ذات كفاءة عالية.







