هل استخراج الغاز "حلال" في أمريكا و"حرام" في أفريقيا؟.. رد غير متوقع من وزير الطاقة

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أثار وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ضحكات الحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي، وذلك أثناء رده على سؤال حول حرمان الدول الأفريقية من استخراج الغاز قياسًا بالولايات المتحدة.





إنتاج الولايات المتحدة وكندا من النفط



وذكر المحاور ناصر الطيبي، بالأرقام أن الولايات المتحدة وكندا نما إنتاجهما من النفط منذ عام 2000، بنسبة 90% تقريبًا، إلى أكثر من 40 مليون برميل نفط يوميًا.وأوضح أن الولايات المتحدة اليوم هي أكبر منتج للغاز والنفط، وهي أكبر مصدار للغاز الطبيعي المسال، وفي عامي 2022 و2023 مجتمعين تصدرت دول العالم في عدد الموافقات لمشاريع الغاز والنفط، من حيث عدد براميل النفط المكافئ الاحتياطية.وتابع: والآن يطلب من بعض الدول الاحتفاظ بالغاز في باطن الأرض، وبخاصة في أفريقيا، لذا ألا ينبغي لهذا البلدان، أن تكون قدوة يحتذى بها، أم أن حرية استكشاف الغاز "حلال" في أمريكا و"حرام" في أفريقيا؟.وأجاب وزير الطاقة على السؤال، قائلاً: "للإجابة على هذا السؤال عليك أن تذهب للمفتي"، مما أثار ضحكات الحضور.