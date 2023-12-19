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ضبط 3 باكستانيين أثناء ترويج مخدرات بجازان

مخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (1.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

منطقة عسير

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 350 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية:


وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج المخدرات


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

طرق الإبلاغ


كما تم تخصيص رقم 999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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