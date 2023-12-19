ضبط 3 باكستانيين أثناء ترويج مخدرات بجازان

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (1.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





منطقة عسير



استكمال الإجراءات النظامية:



ترويج المخدرات



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