حرس حدود قطاع الدائر بجازان يضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (50) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. اضافة اعلان

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.





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