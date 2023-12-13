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حرس حدود قطاع الدائر بجازان يضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

حرس الحدود
أرشيفية
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (50) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.اضافة اعلان
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع العارضة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة حائل

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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