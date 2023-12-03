ضربات أمنية جديدة لمهربي المخدرات في عسير وجازان

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





حرس الحدود بجازان:

التعاون مع الأمن: