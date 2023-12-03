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ضربات أمنية جديدة لمهربي المخدرات في عسير وجازان

مخدرات
أرشيفية
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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

حرس الحدود بجازان:


قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الطوال بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولته تهريب 59 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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