الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مواطنين لترويجهما مخدر "الشبو"

الشبو - شبو - مخدرات
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

بيان الداخلية:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 26/ 08/ 1445 هـ الموافق 07/ 03/ 2024 م إلى 03/ 09/ 1445هـ الموافق 13/ 03/ 2024م، عن النتائج التالية:
 أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19746) مخالفًا، منهم (11250) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5511) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2985) مخالفًا لنظام العمل.
 ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (972) شخصًا (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (109) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
 ثالثًا: تم ضبط (24) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60430) وافدًا مخالفًا، منهم (55812) رجلًا، و(4618) امرأة.
 خامسًا: تم إحالة (53252) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1740) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11953) مخالفًا.

عقوبة مخالفي نظام أمن الحدود:

 وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

المسند يحذر: حبات البرد تكون قاتلة ومدمرة في هذه الحالة (فيديو)

عاجل.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في هذا الموعد

الأحد 7 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

منها "المسعف المترجم".. 170 متطوّعًا ومتطوعة من سواعد الصحة داخل الحرم المكي وقطار الحرمين

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وحادث الرياض المروع وتنبيه حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مدير عام الجوازات 8:43 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

المديرية العامة للجوازات تصدر ( 17509 ) قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة - 8:04 م السبت، 17 فبراير 2024

عاجل.. "مدني أبها" يباشر وميضًا لحظيًا في محطة وقود نتج عنه أضراراً مادية

هيئة الزكاة 1 7:40 م السبت، 17 فبراير 2024

هيئة الزكاة توجه رسالة لمكلفيها وعملائها بشأن الرقم المفوتر وعمليات السداد

ا 7:42 م السبت، 17 فبراير 2024

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الكويتي